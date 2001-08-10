Более трех тысяч человек посетили «Кристалл» в новогодние выходные

В первую праздничную неделю нового года спортивную школу «Кристалл» посетили более трех с половиной тысяч любителей традиционного зимнего отдыха. Гостями ледовой арены стали жители и гости Южно-Сахалинска, а также воспитанники детских социальных учреждений области.

Сеансы массовых катаний проходили на крытой ледовой арене в течение семи дней с утра до позднего вечера. Катания были разделены на сеансы по 45 минут, и единовременно здесь могли кататься не более 50 человек. Однако желающих было гораздо больше, несмотря на доступность многочисленных ледовых площадок под открытым небом, которые работают в Южно-Сахалинске. Морозная погода внесла свои коррективы в предпочтения любителей активного отдыха, и многие из них предпочли кататься на коньках при комфортной температуре.

7 января в «Кристалле» прошла традиционная благотворительная акция – спортивная школа принимала гостей из Троицкого детского дома и социально-реабилитационного центра «Маячок. По традиции отдых на коньках для ребят был бесплатным.

С окончанием новогодних выходных в «Кристалле» возобновился тренировочный процесс. О расписании сеансов массовых катаний на коньках в спортшколе «Кристалл» сообщат, как только появится возможность их проведения.