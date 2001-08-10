Более 400 сахалинцев поучаствовали в физкультурно-развлекательных мероприятиях на новогодних праздниках

Южносахалинцы и гости областного центра смогли активно и весело провести новогодние праздники у главной сахалинской ёлки в выходные дни со 2 по 10 января.

Ежедневно в обеденное время для островитян всех возрастов Центр спортивной подготовки совместно с региональным отделением школьной спортивной лиги «КЭС-Баскет» проводили трёхчасовые мероприятия, включающие в себя развлекательную программу и весёлые старты. Так, за девять дней в них приняли участие более 400 человек. Никто не ушёл без подарка. Участникам новогодних активностей вручали сувенирную продукцию и медали сахалинской Декады спорта-2021.