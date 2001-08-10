«Рождественские встречи» рассказали сахалинцам о Рождестве

10 января в киноконцертном зале кинотеатра «Октябрь» состоялось ежегодное мероприятие, посвящённое празднику Рождества Христова – «Рождественские встречи».

Мероприятие открыл Образцовый коллектив любительского художественного творчества, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс» (руководитель Наталья Егоровна Бондаренко), исполнив новогодний танец снежинок.

Затем с приветственным и поздравительным словом обратился к собравшимся архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий:

- От всего сердца поздравляю всех Вас с праздниками Новолетия и Светлого Христова Рождества. Помните, что чуду всегда есть место в нашей жизни. Мы сами можем творить его для ближних, нужно лишь приложить для этого немного усилий и тем самым принести свет в свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. С Праздником!

Концерт продолжил хор Сахалинской филармонии, камерный хор - «El Canto» (руководитель Павел Гололобов, хормейстер Юлия Максимова, концертмейстер Екатерина Лойко). Зрители услышали рождественские песнопения разных народов и культур.

Специально для этого мероприятия на сахалинскую землю из города Москва прибыл коллектив молодых исполнителей, лауреат международных и всероссийских конкурсов, ансамбль «Кантилена» (руководитель Любовь Тонких). Они исполнили несколько народных и церковных песнопений, посвящённых Рождеству Христову, и раскрывающих глубокий духовный смысл праздника.

Концерт проводился по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Аксия, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского, при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и государственного автономного учреждения культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение».