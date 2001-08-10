Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2021
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают посетить выставку «Аниме и манга»

Сахалинцев приглашают посетить выставку «Аниме и манга»

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «Аниме и манга», посвященная самобытной японской анимации и комиксам.

Слово «аниме» происходит от английского слова animation, а термин «манга» означает буквально «странные (или весёлые) картинки, гротески». На выставке гости смогут узнать интересные факты о японской анимации и комиксах, а также ознакомиться с красочными и популярными изданиями манга на русском и японском языках.

Выставка будет работать в Информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ до 31 января. Справки по телефону: + 7 (4242) 45-25-47.

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