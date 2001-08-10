Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2021
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска осталась без тепла из-за повреждения трубопровода

Часть Южно-Сахалинска осталась без тепла из-за повреждения трубопровода
Специалисты "Сахалинской коммунальной компании" (СКК) ремонтируют поврежденный трубопровод в Южно-Сахалинске.
 
Как сообщают в СКК, без отопления на данный момент дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на Спортивном проезде, № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 на Коммунистическом проспекте. Нет тепла в городском бассейне и в поликлинике № 1. Помимо этих адресов отключён ещё один дом - улица Зелёная, 7 в Березняках.
 
Примерное время восстановления теплоснабжения - 20:30.
 
"Приносим извинения за доставляемые неудобства", - говорят в пресс-службе компании.

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