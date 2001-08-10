Экзамены на права, техосмотр и безналичные платежи - что изменится в 2021 году

В 2021 году изменится экзамен на автомобильные права, а опытных водителей будут штрафовать за отсутствие техосмотра. Кроме того, с 1 апреля начинается продажа смартфонов с предустановленным российским ПО. Какие ещё законы заработают в новом году, сообщает "Российская газета".

Экзамен на права будут принимать по-новом

С 1 апреля изменятся правила приёма экзаменов на водительское удостоверение. Власти решили отменить проверку первоначальных навыков управления. Её элементы войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку - но только в реальных, "боевых" условиях. Экзамен "площадка" сохранится для мотоциклов и мопедов, потому что для них экзамена в городе не предусмотрено вовсе. Это же касается грузовиков и автобусов, поскольку для проверки некоторых навыков в городе не найти такого свободного пространства.

На практическом экзамене будут проверять умение двигаться с максимальной разрешенной скоростью. Это важно, чтобы водители-новички не ползли в крайнем левом ряду, создавая помехи и аварийные ситуации.

Теперь нельзя узнать экзаменационный маршрут заранее. Будет известен лишь перечень дорог и территорий для практических экзаменов.

В грубые нарушения добавили непристегнутый ремень безопасности и пользование телефоном. В этих случаях экзамен тут же прекращают, а кандидата в водители отправляют доучиваться с оценкой "не сдал". Зато невыполнение задания экзаменатора - уже не грубая ошибка. Также человек может не услышать, что ему говорят, но только один раз.

Помимо инспектора и кандидата в водители в экзаменационных машинах смогут находиться представитель автошколы и другие кандидаты. Представитель автошколы присутствует, если экзамен принимается на автомобиле школы.

Кандидат может оспорить результаты экзамена. Тогда будут назначены повторные испытания.

Также вводится процедура аннулирования водительских удостоверений. Например, в случае смерти его владельца.

За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать

За непройденный техосмотр с 1 марта придется заплатить штраф. Госавтоинспекция сможет аннулировать диагностические карты, если установит, что техосмотр не проводился.

Штраф за отсутствие диагностической карты составит две тысячи рублей. Но возить её с собой не нужно. Карта будет электронной, оформленной в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО.

На техосмотре сделают две фотографии с указанием координат места съемки и времени: перед началом диагностики и по завершении процесса. Координаты места съемки автомобиля должны соответствовать координатам пункта ТО, которые указаны в реестре операторов техосмотра.

Фотографии будут загружаться в ЕАИСТО. Без загрузки первого фото нельзя начать оформлять диагностическую карту. Без загрузки второго - завершить её оформление. Разница во времени между первой и второй фотографиями в пять минут покажет, что автомобиль диагностику не проходил. Это повод для Госавтоинспекции аннулировать диагностическую карту. Эксперту, оформившему такую карту, будет грозить дисквалификация.

Техосмотр автобусов с 1 марта будет проходить при участии сотрудника Госавтоинспекции.

Проходить ТО раньше срока не требуется.

Изменятся правила приема безналичных платежей

Расплатиться картой можно будет даже в небольших торговых точках - с годовой выручкой более 20 миллионов рублей в год. Снижение порога выручки произойдет в два этапа: с первого марта возникнет обязанность приема безналичных платежей у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 30 миллионов рублей за предыдущий год, с 1 июля - у предприятий с оборотом 20 миллионов рублей.

Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины. Закон обязует принимать только "национальные платежные инструменты" (карты "Мир"), но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard.

С 1 ноября 2021 года оплату картой "Мир" должны будут ввести все онлайн-агрегаторы.

С начала этого года все банки с универсальной лицензией должны предоставлять клиентам возможность делать межбанковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Они бесплатны в пределах 100 тысяч рублей в месяц, комиссии за переводы на более крупные суммы ограничены 0,5%, но не более 1500 рублей. Идентификатором переводов в СБП выступает номер телефона.

С первого октября 2021 года все системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через СБП. Крупнейшие торговые сети и интернет-магазины уже настроили такую оплату. Для покупателей сканирование QR-кодов удобно при покупках в интернете: не надо вводить данные карты, исключается риск их последующей утечки. Для торговых точек издержки на приём оплаты через СБП в два-три раза ниже комиссий за прием карт.

Утвердили список софта для гаджетов

Распоряжение правительства с утвержденным списком ПО опубликовали 6 января 2021 года. В перечень российских приложений для предустановки на электронные устройства попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мобильное приложение портала Госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы.

Этот список различается в зависимости от вида устройства. Так, для смартфонов и планшетов определили 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart Tv - 11. Список программ будет обновляться ежегодно в августе. Обязательная предустановка стартует с 1 апреля 2021 года, чтобы разработчики успели подготовиться.

Всего предлагается три способа - загрузка в полном объёме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства.

Что еще вступает в силу в 2021 году

Правительство утвердило новые индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2021 год для каждого региона. Выше этого процента платежи подняться не должны. Подорожать коммунальные услуги могут только с июля - на первое полугодие индексы по всем регионам равны нулю.

С 28 января рестораторов будут штрафовать за несоблюдение ограничений, введенных для никотинсодержащей продукции. Это касается и кальянов.

С 1 января 2021 года впервые трудоустраивающимся работникам будут оформлять только электронные трудовые книжки. Остальные могут, то не обязаны переходить на электронную версию. Главный плюс электронных трудовых книжек - они гарантируют гражданам сохранность сведений о трудовом стаже, освобождают их от обязанности заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

Новые правила охоты разрешают использование луков и арбалетов. Еще один блок касается правил охоты в темное время суток. С одной стороны, можно будет использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров. Но при этом самим охотникам надо будет облачиться в одежду со светоотражающими элементами.

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии. Уведомления будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года. В уведомлениях ПФР сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений. Пенсионеры смогут оформить электронное пенсионное свидетельство.

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