Сахалинский природный парк "Мыс Тихий" вошёл в пятёрку самых интересных мест России
Гринпис России включил сахалинский природный парк "Мыс Тихий" в пятёрку самых интересных мест России. Об этом пишет astv.ru. Туда вошли также Сочинский национальный парк, Валдайский национальный парк в Новгородской области, национальный парк "Угра" Калужской области, природный парк "Ергаки" между Хакасией и Тывой. Все - федерального значения, "Мыс Тихий" - единственный объект, имеющий статус общественного.
Бухта Тихая популярна среди туристов, здесь любят отдыхать не только сахалинцы, но и гости острова. Здесь можно сочетать пляжный отдых с прогулками по хребту Жданко. Самые интересные тропы лежат от мыса Тихого до мыса Красного, где два года назад активные люди, любящие этот уникальный уголок, создали общественный природный парк "Мыс Тихий". Группа общественных экологов получила соседствующие земельные участки по программе "Дальневосточный гектар", и сегодня территория парка - 29 га. Сегодня это один из самых чистых природных уголков, благодаря волонтёрам и экоактивистам.
В прошлом году правительство Сахалинской области внесла в охранную зону лишь северную часть хребта Жданко, хотя его протяжённость - 13 километров. Координатор проекта "Общественный природный парк "Мыс Тихий" Роман Шатров отметил, что резонно было бы взять под защиту весь хребет с пляжами, с бухтами. Это уникальное место, где в дикой природе обитают тюлени, а на вершинах растут эндемики, занесённые в Красную книгу России - сахалинский эдельвейс, можжевельник Сажента и много других.
В район бухты Тихой для изучения местной флоры и фауны приезжают даже иностранные учёные. Участники природного парка планируют проводить занятия и семинары по природоохранной деятельности, так что в следующем сезоне можно не только приехать отдохнуть в одном из красивейших мест Дальнего Востока, но и внести свой вклад в экологическое развитие региона.
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