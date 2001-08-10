Состоялся первый этап проекта «Современные технологии в помощь охране природы». Клуб «Бумеранг» совместно с Центром детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска и Детским технопарком «Кванториум» при поддержке Фонда президентских грантов провел семинар на тему «Возможности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в природоохранной деятельности».

В семинаре приняли участие 24 группы со всех области. Были представлены команды от образовательных организаций, лесных служб, заповедников, ботанического сада, общественных организаций и просто инициативные группы, заботящиеся о природе.

Участники семинара узнали о том, как можно применять беспилотники в решении природоохранных задач. В программе было раскрыто более 15 кейсов возможного применения дронов не только в помощь природе, но и для обеспечения безопасности человека в природных условиях.

Ведущими семинара были практики в вопросах использования дронов: заместитель начальника ОКУ «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области» Панков Олег Валерьевич, начальник отдела БПЛА АО «РОМОНА» Иванов Павел, добровольный лесной пожарный Greenpeace Юлия Петренко, ГИС специалист РОО «Экологическая вахта Сахалина» Николай Воробьев, специалист по морским млекопитающим Питер ван дер Вольф, волонтер группы помощи морским животным «Друзья океана» Вячеслав Козлов.

Сотрудники регионального управления ОМ в области ГО, защиты от ЧС и ПБ и компании «РОМОНА» не только рассказали о своей деятельности, но и показали участникам семинара возможности своих беспилотников на практике.

Второй день семинара был посвящён разработке группами своих природоохранных проектов с использованием дронов. В ходе презентации идей проектов выступающие получали советы от специалистов в разных областях. Полученные консультации помогут командам качественно подготовить свои проекты к участию в конкурсе.

Все природоохранные проекты участников семинара будут приняты к рассмотрению в конкурсе природоохранных проектов уже в конце января. Победители конкурса проектов получат дроны для их реализации. А осенью организаторы планируют провести конференцию с представлением результатов всех проектов. Разработки команд, имеющие практическую ценность для сахалинцев, организаторы разместят в открытом доступе.