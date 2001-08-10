Почти 10 тысяч сахалинцев и курильчан получили медпомощь во время новогодних праздников
Впервые за последние годы торжества обошлись для жителей области без серьезных травм при использовании пиротехники. Оказание медицинской помощи не прекращалось ни на один день в новогодние каникулы. Наибольшее количество обращений – 9 969 зафиксировано в поликлиниках. По результатам осмотра 669 пациентов направлены на госпитализацию.
Только в травмпункте Южно-Сахалинска за 11 дней медпомощь оказали 794 жителям.
– Основные причины травматизма не меняются – экстремальные горные виды спорта и гололед. Ежедневно принимали от 10 до 20 лыжников и сноубордистов. Падения на льду также не проходили бесследно. Каждый день обращались от 50 до 130 человек, – отметил заведующий травмпунктом Южно-Сахалинска Александр Тырышкин.
Житель Южно-Сахалинска Владимир Антонюк получил травму без покорения горных вершин. Двойной перелом лодыжки случился при падении с заледеневших ступенек.
– Гуляли с внучкой. Новогодний Южно-Сахалинск очень красивый, захотели запечатлеть эти мгновения. Не удержался на ступеньках, падение привело к операции, – рассказал мужчина.
Большая нагрузка в новогодние праздники выпала на службы скорой медицинской помощи. По всей области выполнено 6 843 вызова. В среднем ежедневно во всех населенных пунктах работало более 60 медицинских бригад.
– В эти дни усилили службу скорой помощи. И все равно, бригадам приходилось брать по три-четыре адреса. Иногда звонки поступали ежеминутно, все добросовестно трудились, старались к каждому приехать, как можно скорее, – уточнила заместитель главного врача станции скорой помощи Южно-Сахалинска Валентина Дмитриева.
Прием пациентов с симптомами ОРВИ проводился во всех поликлиниках. Их работа была организована по отдельному графику. С сегодняшнего дня все медучреждения принимают посетителей в штатном режиме.
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