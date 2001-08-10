Тихоокеанское
информационное агентство
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11:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В праздничные дни Сахалинская Госавтоинспекция выявила 102 нетрезвых автомобилиста

В праздничные дни Сахалинская Госавтоинспекция выявила 102 нетрезвых автомобилиста

На Сахалине в новогодние праздники для несения службы заступали дополнительные наряды ДПС.  Особое внимание инспекторы уделяли выявлению грубых нарушений, по причине которых происходят ДТП с тяжкими последствиями.

Так, за прошедшие праздничные дни на территории Сахалинской области зарегистрированы 176 дорожно-транспортных происшествий, из них, 10 подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 5 человек погибли и 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Работа по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения Госавтоинспекцией проводится на постоянной основе, однако, как показывает практика, соблазн сесть за руль нетрезвыми у некоторых водителей в праздничные дни особенно усиливается.

Сотрудниками ГИБДД пресечены 102 факта управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 14 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ, как за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Максимальная санкция данной статьи – это уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме этого, пресечены 213 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.  

Управление ГИБДД по Сахалинской области обращается к водителям и пешеходам с просьбой ответственно относиться к сохранности своей жизни и здоровья, не подвергать риску родных, близких и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

 

 

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