В праздничные дни Сахалинская Госавтоинспекция выявила 102 нетрезвых автомобилиста

На Сахалине в новогодние праздники для несения службы заступали дополнительные наряды ДПС. Особое внимание инспекторы уделяли выявлению грубых нарушений, по причине которых происходят ДТП с тяжкими последствиями.

Так, за прошедшие праздничные дни на территории Сахалинской области зарегистрированы 176 дорожно-транспортных происшествий, из них, 10 подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 5 человек погибли и 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Работа по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения Госавтоинспекцией проводится на постоянной основе, однако, как показывает практика, соблазн сесть за руль нетрезвыми у некоторых водителей в праздничные дни особенно усиливается.

Сотрудниками ГИБДД пресечены 102 факта управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 14 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ, как за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Максимальная санкция данной статьи – это уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме этого, пресечены 213 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

Управление ГИБДД по Сахалинской области обращается к водителям и пешеходам с просьбой ответственно относиться к сохранности своей жизни и здоровья, не подвергать риску родных, близких и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.