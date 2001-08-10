Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2021
Сегодня 08:56
74,27|90,32|55,44
За своей очередью на квартиру сахалинцы смогут следить онлайн
13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Около1000 сахалинским детям подарили «Корзины радости»

Около1000 сахалинским детям подарили «Корзины радости»

Участниками Всероссийской акции «Корзины радости» стали около 1000 сахалинских детей из социально незащищённых семей. Островные добровольцы поздравили их с Новым годом. Они дарили малышам игрушки и сладкие подарки, которые собрали с помощью неравнодушных сахалинцев.

Участниками акции могли стать все желающие. Для этого нужно было положить в специальные корзины, которые располагались в торговых точках, сладости и игрушки. К акции присоединились все районы острова. Одними из самых активных стали Корсаковский, Александровск-Сахалинский, Невельский районы, а также областной центр. 

- Все районы молодцы, потому что включились и с удовольствием участвовали в акции. Волонтеры ходили к детям в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Очень много подарков удалось собрать. Только в Корсаковском районе около 250 штук сформировали. Дети были очень рады, потому что, к сожалению, почти все из них обычно обделены вниманием, - рассказала куратор акции в Сахалинской области Мария Павлова.

Проект «Корзины радости» состоялся под эгидой Всероссийской акции «Мы Вместе» при поддержке агентства по делам молодёжи, молодежного ресурсного центра и Общероссийского народного фронта в Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Назовите главное для вас событие 2020 года.