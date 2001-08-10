Около1000 сахалинским детям подарили «Корзины радости»

Участниками Всероссийской акции «Корзины радости» стали около 1000 сахалинских детей из социально незащищённых семей. Островные добровольцы поздравили их с Новым годом. Они дарили малышам игрушки и сладкие подарки, которые собрали с помощью неравнодушных сахалинцев.

Участниками акции могли стать все желающие. Для этого нужно было положить в специальные корзины, которые располагались в торговых точках, сладости и игрушки. К акции присоединились все районы острова. Одними из самых активных стали Корсаковский, Александровск-Сахалинский, Невельский районы, а также областной центр.

- Все районы молодцы, потому что включились и с удовольствием участвовали в акции. Волонтеры ходили к детям в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Очень много подарков удалось собрать. Только в Корсаковском районе около 250 штук сформировали. Дети были очень рады, потому что, к сожалению, почти все из них обычно обделены вниманием, - рассказала куратор акции в Сахалинской области Мария Павлова.

Проект «Корзины радости» состоялся под эгидой Всероссийской акции «Мы Вместе» при поддержке агентства по делам молодёжи, молодежного ресурсного центра и Общероссийского народного фронта в Сахалинской области.