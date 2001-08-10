Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2021
Сегодня 08:56
74,27|90,32|55,44
За своей очередью на квартиру сахалинцы смогут следить онлайн
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Российская семья выложила за тур на Сахалин более 10 миллионов рублей

Российская семья выложила за тур на Сахалин более 10 миллионов рублей

10 миллионов 114 тысяч рублей за семидневный тур на Сахалин выложила семья из семи человек в сентябре 2020 года. Эта поездка стала самой дорогой, опередив туры в Сочи, Карелию и даже Крым. Рейтинг составила аналитическая служба АТОР.

По данным исследователей, тур включал в себя морские экскурсии, проживание в нескольких отелях, а также на яхте. Питание - полный пансион (с изысками - местная кухня, свежие морепродукты и прочее). Какие места посетили туристы, в АТОР не назвали. Стоимость тура - 1,445 миллиона рублей на человека.

Поездка на Сахалин по цене путёвки на одного человека не стала самой дорогой в 2020 году. Тут пальму первенства взял экстремальный 12-дневный тур на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" в июле 2020 года.

Турист наслаждался поездкой один. В стоимость входили береговые экскурсии, полярное барбекю, полеты на вертолёте над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами, четырёхразовое питание (включая свежую выпечку на полдник, стойку с кофе и легкими закусками), а также персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту с покрытием 100 000 евро. Такой тур обошёлся мужчине в 2,4 миллиона рублей.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Назовите главное для вас событие 2020 года.