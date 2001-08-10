Российская семья выложила за тур на Сахалин более 10 миллионов рублей

10 миллионов 114 тысяч рублей за семидневный тур на Сахалин выложила семья из семи человек в сентябре 2020 года. Эта поездка стала самой дорогой, опередив туры в Сочи, Карелию и даже Крым. Рейтинг составила аналитическая служба АТОР.

По данным исследователей, тур включал в себя морские экскурсии, проживание в нескольких отелях, а также на яхте. Питание - полный пансион (с изысками - местная кухня, свежие морепродукты и прочее). Какие места посетили туристы, в АТОР не назвали. Стоимость тура - 1,445 миллиона рублей на человека.

Поездка на Сахалин по цене путёвки на одного человека не стала самой дорогой в 2020 году. Тут пальму первенства взял экстремальный 12-дневный тур на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" в июле 2020 года.

Турист наслаждался поездкой один. В стоимость входили береговые экскурсии, полярное барбекю, полеты на вертолёте над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами, четырёхразовое питание (включая свежую выпечку на полдник, стойку с кофе и легкими закусками), а также персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту с покрытием 100 000 евро. Такой тур обошёлся мужчине в 2,4 миллиона рублей.