Завтра в Южно-Сахалинске будет снежно
Вместе с новогодними каникулами в Южно-Сахалинске закончились и холода. На замену сильным морозам в островную столицу придет снег и почти нулевая температура воздуха. В некоторых островных группах мессенджеров уже "гуляют" сообщения с призывом для автомобилистов достать лопаты и быть готовым откапывать своих железных коней.
Редакция сайтa astv.ru решила промониторить прогноз погоды на сайтах популярных российских метеослужб.
Так, по данным rp5.ru завтра, 13 января, ожидается очень сильный ливневый снег. Пик придется на дневное время - с 11:00 до 17:00. Всего за сутки выпадет около 28 сантиметров осадков.
Также синоптики предупреждают о замерзающем тумане, он образует гололёд. Температура в течение суток будет варьироваться от -6 до +1 градусов.
Gismeteo.ru дал похожий прогноз. По сведениям этого сайта, в Южно-Сахалинске будет снежно с 8:00 до 23:00, особенно - в период с 11:00 до 20:00. Осадков за сутки выпадет примерно 12,6 мм от месячной нормы. Температура составит от -8 до -2 градусов мороза.
Windy.com сообщает, что жителям областного центра стоит ждать снега с 8:00 до 23:00. Больше всего осадков, по сведениям портала, выпадет с 14:00 до 17:00. Температура воздуха составит от -10 до -4 градусов.
Что касается сегодняшнего дня, синоптики обещают около -5.. -7 градусов. Относительно тепло в городе будет ещё несколько дней. При этом, в прошедших морозах не было никаких аномалий, отметили в сахалинской гидрометеослужбе.
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