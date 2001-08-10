Больше двух тысяч сахалинцев хотели бы сменить работу в новом году
Больше двух тысяч жителей Сахалина решили начать год с поиска новой работы, сообщает платформа для поиска работы и сотрудников HeadHunter.
Каждый человек хотя бы раз обещал себе с нового года начать новую жизнь, например, сменить место работы. С 1 по 10 января 2021 года свои резюме на hh.ru опубликовали и обновили 2 070 жителей Сахалинской области.
"В январе сотрудники, как правило, уже получили все годовые бонусы и премии, а значит, могут уволиться с текущего места работы без финансовых потерь. Зачастую именно годовая премия становится той самой "подушкой безопасности", которая позволяет посвятить некоторое время поискам интересных предложений и обходиться без стабильного дохода," - комментирует результаты исследования руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток.
Среди жителей Сахалинской области, которые решили сменить работу в начале года:
- 67% - мужчины;
- 68% - соискатели с опытом работы больше шести лет;
- 37% - люди от 30 до 40 лет;
- 28% - соискатели в возрасте 18-30 лет;
- 9% - старше 50 лет.
Тем, кто планирует сменить работу, эксперты HeadHunter рекомендуют изучать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности. Интересное предложение можно найти и в смежных сферах - сейчас очень востребованы универсальные специалисты с опытом работы в различных областях. При поиске работы обратите внимание не только на уровень предлагаемой заработной платы, но и на социальные гарантии, стабильность компании, перспективы для карьерного роста и отношения в коллективе.
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