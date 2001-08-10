Сахалинцам предлагают спроектировать стул

Побратим Анивы японский город Хигасикава приглашает сахалинцев присоединиться к конкурсу дизайнеров мебели KAGU "Кенго Кума & Хигасикава".

"Небольшой городок Хигасикава, расположенный на Хоккайдо, имеет развитую мебельную промышленность. С давних времён здесь реализуются различные интересные проекты. Один из первых - "Твой стул".

Суть его в том, что каждому новорожденному жителю городя мэрия дарит персональный детский стульчик (дизайн оригинальный, каждый стул имеет свой персональный порядковый номер). Анивчанам, побывавшим в гостях у японских друзей, доводилось их видеть. На самом деле это настоящие произведения искусства", - рассказывают в администрации Анивского района.

Каждый ученик, заканчивая среднюю школу, получает в качестве подарка на память стул, использовавшийся им в течение трех лет учёбы. Его он бережно хранит всю жизнь. Все это, считают японцы, прививает детям бережное отношение к традициям, учит ценить красоту, прививает любовь к родному городу.

Новый проект мэрия Хигасикавы начинает воплощать вместе с известным японским архитектором Кенго Кума - пропагандистом "очарования местностью через архитектуру", как говорят сами японцы. Кенго Кума выступает за широкое использование местных природных материалов и проявляет большой интерес к образованию молодых людей - будущему поколению японцев.

Проект стартует в 2021 году, в год проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Предполагается, что так он получит поддержку большого количества людей во всем мире.

Тема конкурса: "Деревянный стул". Работа должна быть оригинальной, ранее нигде не представленной. Однако дипломные работы и презентации для классных работ (если таковые найдутся) будут считаться ранее не опубликованными.

Участвовать в конкурсе могут островитяне младше 30 лет - по одиночке или в группе. Заявку можно подать только одну. Работу необходимо отправить в электронном варианте на почту: design@kagu-higashikawa.jp

Работа должна быть на одном листе А3 (односторонний, горизонтальный макет), с названием, сутью дизайна и объяснением. Ее необходимо смоделировать и наглядно показать в виде эскиза, чертежа, компьютерной графики, макета фотографии и так далее (размер шрифта не меньше 10).

В правом нижнем углу главной страницы своей работы, нужно ввести полученный при предварительной регистрации номер (размер шрифта 72).

Язык можно использовать только английский или японский. Не используйте выражения, символы, буквы в работах, которые могут идентифицировать участника.

Окончательный вариант работы должен быть размера А3 в формате PDF. Размер файла не должен превышать 3 MБ.

За дополнительной информацией можно обратиться, написав на почту design@kagu-higashikawa.jp. Не забудьте указать свое имя и номер телефона. Организаторы свяжутся с участником как можно скорее.

Предварительная регистрация продлится до 27 февраля 2021 года, до 12:00 (по японскому времени). Срок подачи работ: 25-31 марта 2021 года до 12:00 (по японскому времени).

Из всех работ отберут 10 лучших.

Примерно в середине мая 2021 года всех победителей лично уведомят. Кроме этого, с результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте города Хигасикава.

10 отобранных участников должны сделать макет (1/5), используя любой материал для заключительной презентации перед конкурсной комиссией (макеты не подлежат возврату).

Презентация для заключительной конкурсной комиссии пройдет в городе Хигасикава.

Церемония награждения состоится 26 июня - сразу после завершения работы конкурсной комиссии. Претенденты должны быть готовы приехать, принять участие в работе заключительной конкурсной комиссии, а также в церемонии награждения.

Предусмотрены награды. Например Премия Кенго Кума за главный приз составляет 500 000 ¥ (японских йен). Еще трем участников за выдающиеся достижения достанется по 100 000 ¥ японских (йен). Шесть человек получат похвальный отзыв.

Организаторы отмечают, в Хигасикаве финалистам предоставят жилье на время пребывания, оплатят и все транспортные расходы - проезд от места проживания туда и обратно.