За своей очередью на квартиру сахалинцы смогут следить онлайн

Вскоре у некоторых жителей Сахалинской области, имеющих льготы на получении жилплощади, появится возможность отслеживать судьбу своей будущей недвижимости и времени её получения в режиме онлайн. Внесение соответствующих изменений в региональный закон сегодня во втором чтении одобрили депутаты областной Думы на заседании комитета.

Окончательное решение примут (или не примут) на заседании Думы 21 января.

Если через неделю поправки примут, то вскоре на сайте регионального министерства социальной защиты появятся списки тех, кому положено жильё от государства. Это ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учёт до 1 января 2005 года. Теперь у этих категорий граждан не будет необходимости оббивать пороги различных учреждений, чтобы узнать, как движется очередь на жильё - всю информацию разместят в интернете.