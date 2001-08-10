В Южно-Сахалинске определены места продажи наваги по доступной цене

В областной столице началась сезонная продажа свежемороженой наваги по доступной цене.

Так, 12 и13 января рыбу по 120 рублей за килограмм можно приобрести в торговых точках, расположенных по адресам:

- ул. Сахалинская, палатка у супермаркета "Столичный" (ООО РПК "Брайда");

- ул. Пограничная, автолавка южнее дома №26 (ООО РПК "Брайда");

- бул. Анкудинова, 17 (ООО РПК "Брайда");

- северо-западнее перекрестка ул. Сахалинской и ул. Лермотова (ООО РПК "Брайда", ИП Можайский О.В.);

- рынок "Техник" (ИП Можайский О.В.).

На ул. Пограничной, южнее дома №26 ИП Гурбанов Р.А. реализует свежемороженую рыбу по 130 рублей.

А с завтрашнего дня, 13 января, с 10.00 навагу по 90 рублей за килограмм можно будет купить на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106а) у ИП Харченко Н.В.

Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, список мест реализации свежемороженой наваги будет расширен. О новых точках продажи рыбы и актуальных ценах сообщат дополнительно в СМИ.