В Южно-Сахалинске определены места продажи наваги по доступной цене
В областной столице началась сезонная продажа свежемороженой наваги по доступной цене.
Так, 12 и13 января рыбу по 120 рублей за килограмм можно приобрести в торговых точках, расположенных по адресам:
- ул. Сахалинская, палатка у супермаркета "Столичный" (ООО РПК "Брайда");
- ул. Пограничная, автолавка южнее дома №26 (ООО РПК "Брайда");
- бул. Анкудинова, 17 (ООО РПК "Брайда");
- северо-западнее перекрестка ул. Сахалинской и ул. Лермотова (ООО РПК "Брайда", ИП Можайский О.В.);
- рынок "Техник" (ИП Можайский О.В.).
На ул. Пограничной, южнее дома №26 ИП Гурбанов Р.А. реализует свежемороженую рыбу по 130 рублей.
А с завтрашнего дня, 13 января, с 10.00 навагу по 90 рублей за килограмм можно будет купить на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106а) у ИП Харченко Н.В.
Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, список мест реализации свежемороженой наваги будет расширен. О новых точках продажи рыбы и актуальных ценах сообщат дополнительно в СМИ.
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