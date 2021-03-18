Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, 18.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Переправа Ванино - Холмск заработала после непогоды

Переправа Ванино - Холмск заработала после непогоды

Паромная переправа Ванино - Холмск работает в штатном режиме. Её открыли с 9:00 18 марта в связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе.

Как напоминают в областном управлении МЧС, переправу Сахалин - материк закрывали утром 17 марта из-за неблагоприятной погоды.

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