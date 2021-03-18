Начинающие вожатые прошли «интенсив» в лагере «Юбилейный»

Инструктивный лагерь «Я – вожатый, а это значит…» – под таким названием с 11 по 13 марта на Сахалине прошёл трёхдневный интенсивный курс обучения будущих вожатых загородных оздоровительных лагерей.

Около 20 начинающих педагогов, молодых людей из высших и средне-специальных образовательных учреждений приняли участие в этом мероприятии, проходившим на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» (п. Березняки). Провели его опытные специалисты, уже не в первый раз посетившие Сахалин – сотрудники всероссийского детского центра «Океан» (г. Владивосток) Александр Крамар, Елена Фёдорова и Илья Ким.

– Проводя семинары по летнему отдыху и оздоровлению детей, мы пришли к выводу, что требуется не только знакомство с научно обоснованными программами, технологиями и методиками, но и подготовка широкого круга специалистов, – рассказала методист Областного центра внешкольной воспитательной работы Любовь Белоногова. – Так и получился вот такой «интенсив» по подготовке вожатых. Отмечу, что подобная деятельность проводится уже второй год, и плодотворное сотрудничество с ВДЦ «Океан» будет продолжено.

Например, для студента Сахалинского политехнического колледжа Матвея Берникова именно участие гостей из Владивостока стало определяющим:

– Когда я узнал, что вести семинар будут вожатые из «Океана», то сразу загорелся этим, так как очень хочу попасть именно вожатым в «Океан», где в своё время отдыхал несколько раз, – рассказал он.

Особенностью «интенсива» стало то, что на эти несколько дней будущие вожатые оказались на месте воспитуемых и в короткие сроки прошли через все главные стадии лагерной смены – от первоначального знакомства и до прощального огонька. Кроме того, они узнали о должностных обязанностях вожатого, о том, как создать и сплотить детский коллектив, организовать досуг, спланировать распорядок дня, сделать анализ дневной работы и о многом другом.

– Я получил очень много ценной информации на семинаре – что-то было новым, что-то «забытым старым», – поделился Илья Хабибулин, учащийся Сахалинского промышленно-экономического техникума. – В любом случае и для меня, и для всех это было очень полезным. Надеюсь, подобные семинары будут проводиться ещё.