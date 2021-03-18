95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ветров

Сегодня в кинотеатре "Мир" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Ветерана Великой Отечественной войны, Почетного железнодорожника РФ, Почётного гражданина города Поронайска - Алексея Васильевича Ветрова. На входе, с цветами, именинника встречали воспитанники военно-патриотического общественного движения «Мужество».

Со столь значимой датой Алексея Васильевича первыми поздравили мэр Александр Радомский и председатель Собрания Александр Урюпин. Искренние и душевные поздравления звучали от имени губернатора Сахалинской области Валерия Лиморенко, депутата Государственной Думы Георгия Карлова, председателя местной организации пенсионеров Людмилы Черновой, депутатов Сахалинской областной Думы и представителей ОАО «РЖД».

Алексей Васильевич родился 17 марта 1926 года в городе Пирятине Полтавской области, в семье рабочих.

На начало Великой Отечественной войны ему было 15 лет. Два года его родной город находился в немецкой оккупации. После освобождения города, будучи призывного возраста, добровольцем ушел на фронт с советскими войсками, а в марте 1944 года, его официально призвали в ряды Красной Армии.

Алексей Васильевич воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. В Польше, в боях под Краковом был ранен, подлечившись снова ушел на фронт.

В 1952 году поступил в вечернюю школу и окончил её с одной четвёркой мечтая учиться в Хабаровском железнодорожном институте на факультете эксплуатации железных дорог и в 1957 году успешно сдал 5 экзаменов необходимых для поступления.

Окончив институт, Алексей Васильевич попросил распределить его на Сахалин, где более 30 лет возглавлял железнодорожную станцию «Поронайск», оставив служебный пост лишь в 1995 году.

Несмотря на почтенный возраст, Алексей Васильевич ведёт активный образ жизни, возглавляет совет ветеранов войны, труда, и правоохранительных органов.

Секрет его молодости - любовь к книгам.

На сцене звучали слова благодарности за столь долгий и насыщенный трудовой путь, активную жизненную позицию, участие во многих мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей и молодёжи. В завершении мероприятия, приглашенные хором спели для Алексея Васильевича песню «мы желаем счастья вам», под которую воспитанники «Мужества» вручили имениннику цветы.