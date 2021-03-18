Воспитанники детского многопрофильного санатория в южно-сахалинске почистили зубы розовой пантере
После почти годового перерыва в дошкольных учреждениях областного центра возобновились «Уроки здоровья», посвященные гигиене полости рта. – Наши занятия с малышами сначала были отложены на небольшой период времени из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, - рассказывает Мария Горина, - психолог Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. – Затем мы стали ходить по детским садам с программой, посвященной профилактике коронавирусной инфекции. Теперь, когда ограничения отменены, специалисты Центра вновь начали масштабную работу в рамках муниципальной программы «Здоровые дети – здоровое общество». Помимо профилактики COVID-19 будем проводить занятия, посвященные гигиене полости рта, личной гигиене, профилактике травматизма, рассказывать малышам о пользе витаминов.
На днях специалисты побывали в Детском областном многопрофильном санатории. Для воспитанников одной из групп волонтер областной стоматологии провела интерактивный урок.
Гигиенист стоматологический Ксения Головко вместе с малышами совершила путешествие в страну кристальных улыбок. Во время занятия дошколята подробнее познакомились с техникой чистки зубов, узнали, как правильно ухаживать за полостью рта, какие продукты укрепляют зубы, а какие их разрушают и посмотрели мультфильм. Проверить, как хорошо дети усвоили знания, специалистам помогла Розовая пантера. Малыши с удовольствием продемонстрировали мультперсонаже технику чистки зубов.
В конце урока каждому ребенку вручили Диплом зубного защитника.
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