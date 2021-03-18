В Долинске благоустроят парк Дружбы на улице Хабаровской

В городском парке установят цепочную карусель высотой не менее четырех метров и гигантские качели длиной не менее восьми метров, оба аттракциона должны быть рассчитаны минимум на 12 детей. Также установят карусель с кабинами, она будет вмещать в себя не менее восьми детей.

– Жители очень хотят, чтобы в Долинском парке установили аттракционы – тогда не придется с детьми ездить в столицу области, чтобы провести время с ребенком. Парк станет местом притяжения для многих семей. Идею начали обсуждать в августе, и уже этим летом все работы закончатся, – сказал мэр района Александр Тугарев.

В парке также посадят дополнительные деревья и кустарники. Все работы подрядчик должен будет закончить до 1 сентября.

Работы выполнят за счет сразу трех бюджетов: федерального, регионального и муниципального в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».