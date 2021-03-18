Сахалинское правительство поможет муниципалитетам выполнить обязательства по ранее выданным жилищным сертификатам

Найти решение, как помочь в этом муниципальным образованиям, поручил губернатор Валерий Лимаренко.

На социальные выплаты по жилищной программе на 2021 год в областном бюджете ранее было предусмотрено более 460 миллионов рублей. Принято решение – в ближайшее время увеличить эту сумму еще на 200 миллионов рублей.

В целом, на данный момент для получения выплаты муниципальным образованиям предъявлено более 450 заявлений от жителей Южно-Сахалинска и Анивского района на общую сумму около 940 миллионов рублей.

Дополнительное финансирование для погашения жилищных сертификатов будет выделяться по мере оформления гражданами соответствующих документов и предъявления полного пакета, в том числе с положительным решением финансово-кредитной организации о выдаче ипотечного кредита.

Напомним, право на жилищные сертификаты имеют восемь категорий граждан. Это сахалинцы, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, молодые и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, работники бюджетной сферы, молодые ученые, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица. По отдельному направлению социальные выплаты предоставляются молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека».