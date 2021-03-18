Тихоокеанское
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14:04, 18.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Пачку купюр нашла южносахалинка в магазине

Пачку купюр нашла южносахалинка в магазине

Сахалинку Александру Ворожцову наградили за честность. Полиция островного региона вручила девушке благодарность. 

Как сообщает УМВД Сахалинской области в своём instagram, Александра, находясь в одном из магазинов Южно-Сахалинска, обнаружила на полу пачку купюр, в которой было около 150 тысяч рублей. Деньги потерял другой покупатель.  Девушка сразу же сообщила о находке в отдел полиции, чтобы разыскать владельца.

Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняется личность гражданина, потерявшего свои сбережения.

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