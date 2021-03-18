"Площадку" отменят при сдаче экзаменов для получения водительских прав

Порядок проведения экзаменов на водительские права и процесс их выдачи изменятся в России с 1 апреля. В частности, поменяется практический экзамен - ГИБДД исключит езду на площадке. В то же время в "город" добавят проверку основных навыков управления автомобилем.

Это позволит "определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки", отмечают в областном управлении ГИБДД. Экзаменов на определенных маршрутах тоже больше не будет. Это сделано для того, чтобы будущие автомобилисты не смогли их заучить.

Уточняется, что кандидаты в мотоциклисты будут показывать свои навыки на площадке так же, как и прежде.

Госавтоинспекция конкретизировала сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал их. Так, теорию можно пересдать не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а практику − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня предыдущего экзамена.

Кроме того, теперь можно будет аннулировать результаты экзаменов. Это подействует, если сотрудник ГИБДД: