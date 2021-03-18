Валерий Лимаренко потребовал привести в порядок сахалинские дороги
Глава региона обратил внимание на ямы и трещины, появившиеся после зимы, и поставил задачу провести ремонт в сжатые сроки.
– Каждое утро я иду на работу по городу и вижу выбоины на дорогах, а местами сошедший со снегом асфальт. И правильно жители критикуют за это. Делать ремонт надо уже сейчас, как только позволят условия, а не дожидаться лета. В этом году мы увеличили финансирование на содержание дорог в шесть раз, так занимайтесь вопросом всерьез! По нашим дорогам должно быть комфортно и безопасно передвигаться, – обратился Валерий Лимаренко к главам муниципальных образований Сахалинской области.
14 районов разработали трехгодичные муниципальные контракты на содержание автодорог и получили согласование. Документы Ногликского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Южно-Курильского районов находятся на проверке в Сахдормониторинге. Губернатор поручил до конца апреля разыграть все контракты и определить подрядчиков, которые будут содержать дороги в районах в ближайшие три года.
В 2021 году финансирование на содержание автодорог в муниципалитетах области увеличилось с 250 миллионов до 1,5 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря перераспределению средств регионального бюджета, которые высвободились после передачи в федеральную собственность трассы «Южно-Сахалинск – Оха».
Общая протяженность муниципальных дорог на островах, которые подлежат содержанию по нормативу, – почти 600 километров. С этого года в Сахалинской области действует новый стандарт – повышенные требования предъявляются к состоянию наиболее значимых для жителей участков трасс.
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