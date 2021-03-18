Алексей Белик: Качество обслуживания авиапассажиров в Александровске-Сахалинском будет повышено

Председатель правительства Сахалинской области находится в рабочей поездке по Александровск-Сахалинскому району. Визит начался с осмотра посадочной площадки в райцентре. Сейчас авиапассажиры проходят регистрацию на рейс в здании автостанции, почти в двух километрах от аэродрома.

– Людям это неудобно. Я дал поручение транспортному ведомству – в ближайшее время обустроить помещение, где пассажиры могли бы пройти предполетный досмотр, сдать багаж и ожидать начала посадки. Мы понимаем, что пассажирские авиаперевозки нужны жителям отдаленных муниципальных образований и готовы их всячески развивать и поддерживать, – подчеркнул Алексей Белик.

С наступлением тепла неподалеку от взлетно-посадочной полосы установят блочный модуль аэровокзала. В нем будут созданы комфортные условия для обслуживания пассажиров. Новая спецтехника и светосигнальное оборудование сделают полеты более регулярными.

– Рейс до Южно-Сахалинска очень востребован, – сказал Сергей Путинцев, житель Александровска-Сахалинского. – Самолеты летают полными, без свободных мест. Услугу нужно развивать, дополнять, чтобы люди не ждали посадки или прибытия рейса под открытым небом. Поэтому считаю, что решение о создании аэровокзала в нашем городе очень правильное.

Сеть советских посадочных площадок восстанавливается в Сахалинской области по поручению Валерия Лимаренко. Инициатива губернатора призвана повысить транспортную доступность отдаленных районов. Посадочная площадка в Александровске-Сахалинском введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сотрудники – местные жители, прошедшие обучение и практику в учебном центре авиакомпании «Аврора».

Рейсы между Александровском-Сахалинским и областным центром выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. По маршруту курсируют новые самолеты вместимостью 19 пассажиров. Время в полете – два часа. В то время как путь на автобусе занимает 12 часов. Цена авиабилета субсидируемая – 2300 рублей в одну сторону.