Более 3000 школьников посетили чемпионат WorldSkills на экскурсиях и мастер-классах
Более 300 экскурсий и мастер-классов провели для островных школьников на VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Сахалинской области. Им показали площадки соревнований, рассказали об участниках и учебных заведениях, которые представляют конкурсанты.
Ребята из школы №1 Долинска сегодня посетили Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства, где проходят соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Участникам экскурсии рассказали о том, что конкурсанты соревнуются на протяжении трех дней. Их задача – пройти несколько модулей.
- У нас соревнуется шесть участников. Двое из нашего техникума, трое из Тымовского, а еще один приехал из Хабаровска, он выступает вне конкурса. Ребятам нужно наладить электрооборудование, убрать неисправности в топливной системе, подготовить трактор, агрегатор, плуг и много другого, - рассказал сертифицированный эксперт Александр Арефьев.
Участники соревнуются на новейшей технике. Одна из сельскохозяйственных машин стоит более 11 миллионов рублей.
- Техника здесь другая, новая. Не такая как у нас в Хабаровске. Мне очень интересно попробовать себя здесь, хоть и вне конкурса. В своем крае я уже стал призером чемпионата, а этап на Сахалине мне нужен, как тренировочный перед отборочными соревнованиями, - поделился участник из Хабаровска Сёмен Антипин.
После школьники отправились в учебный кабинет, где готовят будущих электриков. Мастер рассказал и показал им, как работает технология «Умного дома».
- У меня дед электрик и я с ним часто хожу куда-то, поэтому здесь мне было все понятно. Может после этой лекции расскажу ему что-нибудь интересное. А сам я хочу стать сварщиком, но может после первого образования, пойду и на электрика, - рассказал девятиклассник Данил Красноносов.
Подобные экскурсии проходили ежедневно на площадках чемпионата в Южно-Сахалинске, Александровске-Сахалинском, Шахтерске, Горнозаводске, Тымовском, Поронайске, Холмске и Долинске. Всего их участниками стали более 3000 школьников.
Итоги чемпионата подведут уже завтра. Церемония награждения лучших состоится 19 марта в Областном центре народного творчества.
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