Тихоокеанское
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17:12, 18.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

На юге Сахалина выход на лед опасен

На юге Сахалина выход на лед опасен

В заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина наблюдались взломы припая ветровым волнением. 19 марта состояние припая неустойчивое, угроза дальнейшего взлома сохраняется. Выходить на лед опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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