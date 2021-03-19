Осенью в дома жителей Александровска-Сахалинского начнет поступать чистая вода

Во время рабочей поездки в муниципальное образование председатель правительства региона Алексей Белик проверил, как ведется реконструкция системы водоснабжения в райцентре. Завершить работы планируется в октябре этого года. Реализация проекта находится на особом контроле губернатора.

– Плохая вода в Александровске-Сахалинском – беда с многолетней историей. Люди устали от того, что из кранов течет мутная жидкость. Это вопрос не только комфорта, но и здоровья. Мы намерены решить проблему раз и навсегда. Для этого мобилизуем необходимые силы и средства. Требую, чтобы подрядчик, муниципалитет, а также профильное областное ведомство приняли все меры, чтобы не допустить срыва сроков ввода столь важного объекта. И тогда уже осенью в дома жителей города начнет поступать чистая вода, – подчеркнул Алексей Белик.

Реконструкция системы водоснабжения в Александровске-Сахалинском началась по поручению губернатора Валерия Лимаренко в апреле 2019 года. Сегодня готовность – 82 процента. Полностью обустроены насосные станции первого и второго подъема. Осталось провести пуско-наладку и автоматизацию. Обустроены технологические дороги до площадки очистных сооружений.

– Каждую весну и осень из кранов течет муть. Да и такую по ночам отключают. Пить такую воду нельзя. Используем ее только для мытья и стирки. А за водой для питья я регулярно езжу на родник. Привожу по 50-60 литров воды. Здесь все так делают. В каждой квартире набор канистр да баков. Уже почти не верится, что может быть в доме постоянно чистая вода, – сказал житель города Геннадий Калюка.

Идет строительство административно-бытового корпуса с лабораторией. Завершены дизельная электростанция и трансформаторная подстанция. На площадке обустраивают подземные и надземные сооружения производственного назначения – резервуары чистой воды, фильтры-поглотители, станции водоподготовки и обработки промывных вод.

Чтобы в домах жителей Александровска-Сахалинского появилась чистая вода, необходимо соединить комплекс водопроводных очистных сооружений с сетями водоснабжения. Для этого проведут капитальный ремонт трех участков сетей общей протяженностью 1977 метров. На работы требуется около 56 миллионов рублей. Как сообщил Алексей Белик, по итогам проверки хода реконструкции системы водоснабжения принято решение: средства будут выделены из областного бюджета.

В дальнейшем реконструкция систем водоснабжения будет проведена в селах Виахту, Мгачи, Хоэ, Арково, Дуэ.