20 марта в городском парке отметят седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

В городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 20 марта пройдёт праздничный концерт в честь возвращения Крыма в состав России. На главной сцене парка выступят творческие коллективы и вокалисты Южно-Сахалинска.

Концерт состоится в рамках традиционных Дней Крыма, которые проходят по всей территории России с 18 по 21 марта.

На площадке будет организована выставка картин сахалинских художников.

Мягкие игровые модули не дадут скучать маленьким непоседам. А родители смогут согреться горячим чаем.

Начало мероприятия в 12:00 часов. Вход свободный.