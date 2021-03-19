Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, 19.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

20 марта в городском парке отметят седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

20 марта в городском парке отметят седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

В городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 20 марта пройдёт праздничный концерт в честь возвращения Крыма в состав России. На главной сцене парка выступят творческие коллективы и вокалисты Южно-Сахалинска.

Концерт состоится в рамках традиционных Дней Крыма, которые проходят по всей территории России с 18 по 21 марта.

На площадке будет организована выставка картин сахалинских художников.

Мягкие игровые модули не дадут скучать маленьким непоседам. А родители смогут согреться горячим чаем.

Начало мероприятия в 12:00 часов. Вход свободный.

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