25 марта истекает срок подачи документов самозанятым на получение субсидии

Южносахалинцам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», напоминают о конкурсном отборе на предоставление субсидии по возмещению части затрат. Документы принимаются до 25 марта включительно.

Субсидия выделяется администрацией областного центра в рамках подпрограммы №1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025».

Субсидии предоставляются на заявительной, безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора, при соблюдении требований порядка, для возмещения части документально подтвержденных затрат заявителя, произведенных не позднее 6 месяцев до даты подачи документов на предоставление субсидии:

- оплату стоимости аренды помещения (за исключением субаренды), в котором заявитель осуществляет свою профессиональную деятельность;

- оплату стоимости основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), используемых заявителем в основной деятельности;

- оплату стоимости расходных материалов, используемых заявителем в своей профессиональной деятельности;

- оплату стоимости обучения, связанного с профессиональной деятельностью.

Размер субсидии на одного заявителя в течение текущего финансового года составляет 90% произведенных и документально подтвержденных затрат заявителя без учета налога на добавленную стоимость, но не более 50 тыс. рублей.

Подробная информация об условиях и о порядке предоставления субсидии и перечне необходимых документов размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4014).

Документы на предоставление субсидии принимает отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет №2 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 300 594 (доб. 4, 1).