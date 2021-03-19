Администрация Южно-Сахалинска разместила закупку на строительство домов на улице Больничной

Строительство домов на 176 квартир предназначено для переселенцев с общежитий, находящихся в 7 мкр. по Коммунистическому проспекту. Это следующий шаг администрации города по обновлению и развитию существующих районов города. Ранее жильцы уже согласились на переселение в будущие дома на Больничной.

Напомним, что в прошлом году в рамках концепции развития 4, 7 и 8 микрорайонов прошли масштабные обсуждения с экспертным сообществом и жителями этих районов. Было проведено более 40 встреч, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. Одним из принципов развития микрорайонов - планомерная работа по строительству в границах этих же территорий нового жилого фонда для домов, которые с течением времени будут признаваться аварийными или сейсмонебезопасными.

Победитель конкурса должен будет провестиизыскательские и проектные работы, пройти госэкспертизу проектной документации, построить два отдельных 5-ти этажных здания по две блок-секции и ввести их в эксплуатацию, благоустроить прилегающую территорию. Все квартиры - однокомнатные (32-34 м2) общей площадью 5850 м2. Срок начала строительства – 01.10.2021 г., окончания – 31.01.2024 г.