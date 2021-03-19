В субботу утром на сутки будет закрыт проезд по дороге на СНТ «Трансстроевец» и Новодеревенское

Проезд будет закрыт с 9.00 20 марта ориентировочно на сутки. Муниципальному предприятию «Завод строительных материалов им. Федотова» необходимо провести работы по укладке водопропускной трубы поперек дороги, чтобы исключить подтопления этого участка.

Работать техника будет в районе поворота на дачный массив, где расположены СНТ «Трансстроевец», «Строитель», «Горняк» и др. В случае необходимости проезд для экстренных служб будет оперативно обеспечен. Альтернативный объезд участка для остального автотранспорта будет возможен через с. Ключи, сегодня эту дорогу также приведут в порядок.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме с привлечением максимального количества техники.

Жители СНТ оповещены о закрытии проезда.