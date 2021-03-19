Циклон накроет Сахалин и Курилы в понедельник

Синоптики рассказали, какая погода ждёт островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального гидрометцентра, в субботу по области осадков не ожидается. Температура ночью будет -10…-15°, в долинах севера до -22°, днём -0…-5°, на юге воздух прогреется до +4°. Днём в воскресенье в южной части острова возможен небольшой снег, 0…+2°.

- Утром в понедельник циклон приблизится к югу Сахалина, а затем, набирая силу, переместится в Охотское море. Ночью на юге, а днём на севере пройдет снег, местами мокрый. В прибрежных районах усилится ветер до 15-18 м/с, ночью на 4-9° будет теплее. Уже во вторник погода улучшится, а ночные температуры вновь понизятся, - уточняют синоптики.

На Курильских островах температура ночью составит -2…-7°, днём от -3 до +2°. В воскресенье днём на юг гряды начнёт оказывать влияние циклон с Японского моря, ожидается небольшой снег.

В понедельник Курилы окажутся под влиянием циклона и фронтальных разделов. Ожидается мокрый снег с дождём, усиление ветра до 25 м/с, температура 0…+5°. К середине рабочей недели погода улучшится, ночью немного понизится температура.