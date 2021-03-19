Тихоокеанское
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17:12, 19.03.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником

Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником

19 марта свой профессиональный праздник отметили работники бытового обслуживания населения и  жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционно торжественное мероприятие проходило в  концертном зале «Центральный».Начался праздник с показа видеоролика о работниках ЖКХ. Со  сцены прозвучали теплые слова поздравлений в их адрес от вице-мэра Дениса Кана и депутатов Собрания Поронайского городского округа.

Почетными грамотами Сахалинской областной Думы наградили Нину Бодункову, начальникапланово-экономического отдела МУП «Поронайская коммунальная компания-1»,Светлану Долотину, ведущего советника отдела ЖКХ Администрации Поронайского городского округа.

Наградами Министерства ЖКХ Сахалинской области  в этот день отметили Хан Ден Сика, мастера участка с. Гастелло МУП «Поронайская коммунальная компания-1», Александра Новикова, водителя автотранспортного цеха МУП «Поронайская коммунальная компания-1», Викторию Ерёменко, инженера ПТО МУП «Вахрушевская коммунальная компания» иВалентину Андрееву, инженера по содержанию и ремонту жилищного фонда ООО ЖХ «Бумажник».

Грамотами и  благодарственными письмамиАдминистрации и Собрания Поронайского городского округа были поощрены более 30 сотрудников данной сферы. В число лучших вошли мастера, инженеры, слесари и другие специалисты, которые много лет работают в отрасли, пользуются уважением не только среди коллег, но и жильцов обслуживаемых домов. 

Дополнением к  награждению стала яркая концертная программа, подготовленная лучшими творческими коллективами города и сольными исполнителями. Зрители тепло приветствовали артистов бурными аплодисментами, получили заряд настоящего праздника и хорошего настроения.

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