Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Углегорского района

Валерий Лимаренко встретится с жителями Углегорского района

Во вторник, 23 марта состоится рабочая поездка губернатора в муниципальное образование. В программе – посещение социально значимых объектов, объектов коммунальной, энергетической и транспортной сфер.

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