В Южно-Сахалинске подвели итоги реализации проекта «Умный город» за 2020 год

В областной столице, в выставочном зале художественной школы состоялось заседание межведомственной комиссии по развитию и реализации проекта «Умный город» за 2020 год.

Участие в мероприятии принял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, вице-мэры, руководители и специалисты структурных подразделений администрации города, представители муниципальных предприятий. В приветственном слове градоначальник подчеркнул, что муниципалитет участвует в проекте «Умный город» третий год, и уже можно говорить о существенных результатах. Так, согласно индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов», разработанному Министерством строительства и ЖКХ России совместно с МГУ им. Ломоносова, в категории «Большие города» (с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек), областной центр занял 23-ю строчку в списке из 94 участников проекта. Вместе с тем, среди всех городов ДФО - участников проекта «Умный город» - Южно-Сахалинск является лидером, независимо от категории.

– Мы внедряем проекты цифровизации в разных сферах — от ЖКХ до культуры, чтобы южносахалинцы могли получать качественные услуги, максимально экономить время и ресурсы для получения необходимых результатов. Более того, мы начали оптимизировать саму систему управления городом. Используя цифровые решения намерены совместно с признанными экспертами сделать работу администрации более эффективной, – отметил Сергей Надсадин. – Сегодня мы находимся на важном рубеже, перед нами стоит задача проанализировать итоги проделанной работы и на их основе сформировать концепцию цифровой трансформации муниципалитета.

Как отметил советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Стенько, в сравнении с первым годом наблюдается положительная динамика значений субиндексов «IQ умных городов», среди которых: «Городское управление», «Инновации для городской среды», «Интеллектуальные системы общественной безопасности», «Умное ЖКХ», «Туризм и сервис», «Интеллектуальные системы социальных услуг», «Экономическое состояние и инвестиционный климат». Тем не менее, есть и показатели с нулевой динамикой. Такие субиндексы определенно требуют внимания, работа по их исправлению ведется.

Среди ключевых мероприятий «Умного города» в текущем году обозначена реализация проекта «Интеллектуальный центр городского управления», развитие «цифрового двойника города» - геоинформационной системы «3D-модели г. Южно-Сахалинска с фотопанорамами», о работе над которыми на мероприятии представлены доклады.

Во время заседания также были заслушаны доклады об исполнении мероприятий пилотного проекта «Умный город» в части внедрения межведомственной интеграционной реестровой системы (МИС МИРС), системы для инженерных расчетов на сетях водоснабжения и водоотведения (ГИС ZULU) в Горводоканале. Все эти цифровые технологии позволят повысить эффективность управления рабочими процессами.

Кроме того, участникам наглядно продемонстрировали возможности «Виртуального концертного зала» - современной системы с высоким качеством звука и изображения. Как отметила директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова, в ДК «Родина» с помощью цифровых технологий горожане получают возможность дистанционно побывать на лучших концертах страны, а также увидеть прямую трансляцию событий, происходящих на сценических площадках Южно-Сахалинска.

– Уже четвертый день в областном центре проходит городской конкурс учащихся детских школ искусств, сегодня участники заседания имели возможность увидеть живое исполнение в прямом эфире, – рассказала Ирина Герасимова. – Отрадно, что в вопросах цифровизации внимание уделяется в том числе культуре. Это позволяет нам идти в ногу со временем, претворять в жизнь интересные современные проекты и инициативы.

Напомним, что с информацией о реализации проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в тематическом разделе.