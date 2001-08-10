Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов останутся без воды сегодня с обеда

Десятки домов останутся без воды сегодня с обеда

Больше 100 домов останутся без воды в Южно-Сахалинске 22 марта.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, городской водоканал сегодня ремонтирует сети.

С 13:00 до 17:00 отключат холодную воду на улице Ленина, 489а и улице Авиационной, 10-90, 74-а, 74-б, 76-б, 57-69. Дополнительная информация по телефону: 72-32-40.

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