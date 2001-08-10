На Сахалине расширят охват населенных пунктов качественной сотовой связью и широкополосным интернетом

Областные власти договорились об этом с компанией Мегафон, которая будет развивать в регионе цифровую инфраструктуру. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор оператора связи Геворк Вермишян.

– Прошедший год показал, насколько важно иметь качественную связь и быстрый интернет. В условиях пандемии стали особенно востребованными цифровые сервисы. Мы шире используем их в медицине, образовании, для проведения видеоконференций. Идем к тому, чтобы возможности новых технологий были доступны жителям на всей территории Сахалинской области. В частности, вместе с партнерами планируем расширить географические рамки цифрового проекта «Умный город», который уже действует в Южно-Сахалинске, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Сахалинская область вошла в число регионов-участников проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Она пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока.

В частности, оператор планирует построить отвод через Охотское море до Долинского района. Областное правительство окажет проекту координационную и административную поддержку.