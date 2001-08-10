На Сахалине расширят охват населенных пунктов качественной сотовой связью и широкополосным интернетом
Областные власти договорились об этом с компанией Мегафон, которая будет развивать в регионе цифровую инфраструктуру. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор оператора связи Геворк Вермишян.
– Прошедший год показал, насколько важно иметь качественную связь и быстрый интернет. В условиях пандемии стали особенно востребованными цифровые сервисы. Мы шире используем их в медицине, образовании, для проведения видеоконференций. Идем к тому, чтобы возможности новых технологий были доступны жителям на всей территории Сахалинской области. В частности, вместе с партнерами планируем расширить географические рамки цифрового проекта «Умный город», который уже действует в Южно-Сахалинске, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Сахалинская область вошла в число регионов-участников проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Она пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока.
В частности, оператор планирует построить отвод через Охотское море до Долинского района. Областное правительство окажет проекту координационную и административную поддержку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Несколько домов Южно-Сахалинска останутся сегодня без света
10:12 Сегодня Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 5 человек
10:42 Сегодня Валерий Лимаренко назвал неудовлетворительной работу глав районов с проблемой бездомных собак
11:04 Сегодня Оператор Системы-112 на Сахалине предотвратила попытку суицида
10:12 16 Марта Валерий Лимаренко снял очередные антиковидные ограничения
09:34 17 Марта Свет отключат сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска
13:42 17 Марта Сахалинские борцы вернулись с медалями с дальневосточных соревнований
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
10:12 26 Февраля Новые законы вступают в силу в России в марте
12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
16:12 4 Марта Всех сахалинских рыбаков спасли с оторвавшейся льдины
14:32 5 Марта Синоптики: 8 марта Сахалин проведёт без осадков
Выбор редакции
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
- 12:04 3 Марта Южно-Сахалинск внесли в список грязных городов необоснованно
- 13:42 3 Февраля «Посольство Картонии» откроют на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Вы будете прививаться от коронавируса?