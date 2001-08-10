Холмские очистные сооружения продемонстрируют свою эффективность уже весной 2021 года
Очистные сооружения на реке Малка в Холмском городском округе, строительство которых осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», готовы к запуску. Об этом заявил вице-мэр Эдуард Сон во время рабочей поездки министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталии Куприной в Холмск.
В настоящее время ведется работа по передаче объекта от заказчика в эксплуатирующую организацию - МУП «Водоканал». Максимальная производительность объекта 5000 м³ в сутки. В состав комплекса входит: блок очистки и повторного использования промывных вод, включая установку обезвоживания образующихся осадков; операторная, диспетчерская (автоматизированная), производственно-бытовые помещения, лаборатории для проведения химических и микробиологических анализов, лаборатория для проведения оперативного технологического контроля.
- Очистные сооружения обеспечат чистой водой около 50 % населения г. Холмска и села Яблочное, это порядка 14 тысяч человек. Эффективность очистных сооружений мы увидим во время паводкового периода, когда начнется активное снеготаяние, - подчеркнул Э.Сон.
После осмотра объекта Н. Куприна поручила ускорить процесс передачи очистных, за это время обучить персонал и организовать бесперебойную работу. В весенний период запланирована повторная проверка.
- Обеспечение населения качественной чистой питьевой водой является важнейшим направлением. Наша с вами задача создать для населения комфортные условия для проживания, и чистая вода – это основной показатель. В связи с этим очистные сооружения является важным для городского округа объектом и от его эффективности будет зависеть качество жизни холмчан, - подчеркнула Н.Куприна.
В ходе рабочей поездки министр ЖКХ также посетила котельную на улице Капитанской. В настоящее время она работает на мазуте и отапливает 29 жилых домов и 4 социальных объекта. По поручению заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко, муниципалитету необходимо проработать вопрос перевода котельной на электрокотлы.
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