На юге Сахалина выход на лед опасен

23 марта в заливе Мордвинова и на других участках ЮВ побережья сохранится неустойчивое состояние припая. Выход на лед очень опасен, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.