Экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» пройдет в Южно-Сахалинске

16-18 апреля в Южно-Сахалинске при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области состоится 23-й областной детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп».

Цели фестиваля – обмен опытом и развитие сотрудничества детских экологических групп Сахалинской области, продвижение через творческие формы идеи сохранения природы островного края, формирование экологической культуры. Главная тема фестиваля этого года «экослед» - о снижении интенсивности воздействия человека на окружающую среду.

Накануне стали известны все участники «Зеленого калейдоскопа» - 12 команд из Углегорского, Поронайского, Холмского, Корсаковского районов области и Южно-Сахалинска.

Фестивальный праздник начнется 16 апреля традиционно в ККЗ «Комсомолец» и продолжится на базе «Восток». В течение трех дней ребята 10-15 лет будут показывать свои таланты и знания на защите экологического проекта, в театральных постановках, визитке команд и комиксе «Многоразо-Во», на этапах экологической кругосветки. Программа наполнена творческими и познавательными мастер-классами, знакомствами и дружеским общением.

Победители фестиваля получат дипломы, призы и звание лауреатов, остальные экогруппы - грамоты и призы по конкурсным номинациям. Всем командам представится возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».

Фестиваль с 1998 года проводит общественная организация «Экологический центр «Родник». Подготовкой занимается оргкомитет, в состав которого входят специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества, областного Института развития образования, друзья и волонтеры «Родника», творческие педагоги и школьники. Ежегодно поддержку оказывают министерство образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, средства массовой информации, благотворители - Сахалинский филиал «Газпром трансгаз Томск», «Дальтранссервис», «Мир упаковки» и другие.