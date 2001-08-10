Экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» пройдет в Южно-Сахалинске
16-18 апреля в Южно-Сахалинске при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области состоится 23-й областной детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп».
Цели фестиваля – обмен опытом и развитие сотрудничества детских экологических групп Сахалинской области, продвижение через творческие формы идеи сохранения природы островного края, формирование экологической культуры. Главная тема фестиваля этого года «экослед» - о снижении интенсивности воздействия человека на окружающую среду.
Накануне стали известны все участники «Зеленого калейдоскопа» - 12 команд из Углегорского, Поронайского, Холмского, Корсаковского районов области и Южно-Сахалинска.
Фестивальный праздник начнется 16 апреля традиционно в ККЗ «Комсомолец» и продолжится на базе «Восток». В течение трех дней ребята 10-15 лет будут показывать свои таланты и знания на защите экологического проекта, в театральных постановках, визитке команд и комиксе «Многоразо-Во», на этапах экологической кругосветки. Программа наполнена творческими и познавательными мастер-классами, знакомствами и дружеским общением.
Победители фестиваля получат дипломы, призы и звание лауреатов, остальные экогруппы - грамоты и призы по конкурсным номинациям. Всем командам представится возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».
Фестиваль с 1998 года проводит общественная организация «Экологический центр «Родник». Подготовкой занимается оргкомитет, в состав которого входят специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества, областного Института развития образования, друзья и волонтеры «Родника», творческие педагоги и школьники. Ежегодно поддержку оказывают министерство образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, средства массовой информации, благотворители - Сахалинский филиал «Газпром трансгаз Томск», «Дальтранссервис», «Мир упаковки» и другие.
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