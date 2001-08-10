Спортивная школа зимних видов спорта объявляет набор детей в селе Дальнее

С сегодняшнего дня у жителей села Дальнее и близлежащих населенных пунктов есть возможность заниматься лыжными гонками недалеко от дома.

Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта начинает набор детей с 9 лет на отделение «лыжные гонки». Занятия будут проходить в с.Дальнее, у спортивной площадки по улице 1-я Московская (в районе дома ул.Монетная, 9).

Занятия будут проводиться три раза в неделю, под руководством квалифицированного тренера. Инвентарь предоставляется каждому ребенку, тренировки проводятся на безвозмездной основе.

Подробную информацию можно получить по телефону: 89242030239 (Алексей Николаевич).