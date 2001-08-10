Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько домов Южно-Сахалинска останутся сегодня без света

Несколько домов Южно-Сахалинска останутся сегодня без света

Некоторые адреса в Южно-Сахалинске останутся без электричества сегодня, 23 марта. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.

Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, с 09.00 до 17.00 света не будет по адресам

  • пр. Мира, 2-в/3

С 13.30 до 16.00:

  • ул. Емельянова, 114-а, 116-а;
  • ул. Ленина, 286, 312, 312-а, 314, 314-а, 314-б, 316;

С 13.00 до 17.00:

  •  ул. Холмская, 7/2

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