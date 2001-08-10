Заморозку цен на сахар и масло могут продлить в России

Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло могут продлить в России. Не только этот вопрос, но и введение субсидий производителям обсудили на заседании рабочей группы по мониторингу и реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Его провёл первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как пишет RG.RU, принятые ранее меры доказали свою эффективность. Согласно заключенным соглашениям между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями цена сахара в опте не должна быть более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Эту договоренность могут продлить: на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года.

Одновременно с заморозкой цен предложили предусмотреть меры поддержки бизнеса. Так, сахарозаводам при условии отгрузки продукции только в розницу может быть предоставлена субсидия из бюджета на срок до полугода из расчета 5 рублей на кг сахара. Но производители должны гарантировать, что цена завода не будет повышена. Такая мера поддержки может быть запущена уже с 1 апреля. На это будет направлено около 3 млрд рублей.

Для производителей подсолнечного масла планируется предусмотреть субсидии на шесть месяцев - будут возмещаться затраты на производство и реализацию бутилированного масла.