Валерий Лимаренко назвал неудовлетворительной работу глав районов с проблемой бездомных собак

Губернатор поставил перед мэрами задачу – ускорить строительство приютов для безнадзорных животных. Необходимо как можно быстрее определить земельные участки, подготовить документацию и приступить к возведению объектов. Для оперативности следует использовать типовые проекты. Об этом Валерий Лимаренко заявил на рабочем совещании в областном правительстве.

– Эта проблема зрела годами. Получается, главы администраций не придавали ей значения. Сейчас нужно организованно и быстро её решить. По мере необходимости окажем сотрудникам районных администраций необходимую помощь. Жизнь и здоровье людей, и особенно детей – превыше всего. А проблема бродячих собак – вопрос безопасности наших жителей. При этом с самими животными необходимо обращаться гуманно, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Межмуниципальные приюты для безнадзорных животных появятся в северной, центральной и южной частях Сахалина, а также на Курилах. На территории каждого объекта обустроят помещения для временного и длительного содержания собак. Предусмотрят комнаты для ветеринаров, крытые вольеры и площадки для выгула. Здания будут иметь одноэтажные конструкции – модульные и быстровозводимые. Одновременно в приютах смогут содержать несколько тысяч животных.

– Для наибольшей эффективности приюты необходимо строить в разных частях региона. Причем в достаточном количестве. Это позволит с минимальными затратами перевозить в них животных из тех районов, где подобных учреждений нет, – подчеркнула областной министр ЖКХ Наталия Куприна.

К примеру, один из таких приютов появится в Углегорском районе. В ходе заседания губернатор поручил профильным специалистам областного правительства помочь муниципалитету в прохождении подготовительных процедур.