Ученики экошколы «Зелёный остров» съехались в Южно-Сахалинск на очную сессию

Весенняя сессия областной очно-заочной экологической школы «Зелёный остров» началась в Южно-Сахалинске. В течение недели около 50 школьников из 14 районов области, в том числе с Курильских островов, будут слушать лекции на естественнонаучные темы, проходить мастер-классы, выезжать на экскурсии.

Первую лекцию на тему рыбных запасов Сахалинской области и связанных с изучением рыбы профессий прочитала научный руководитель школы «Зелёный остров» – доцент, кандидат биологических наук, преподаватель СахГУ Анна Литвиненко:

– Я надеюсь, что школа окажет влияние на ваше развитие как будущих естествоиспытателей, будущих защитников и пользователей природы, – обратилась она к ученикам. – А мы заинтересованы в том, чтобы вы продолжили этим интересоваться в дальнейшем и определились с выбором профессии.

Как рассказала методист Областного центра внешкольной воспитательной работы Наталья Сапожникова, программа сессии очень насыщенная. Так, мастер-классы и интерактивные уроки для детей пройдут в зооботаническом парке, краеведческом музее, «Кванториуме», Сахалинском госуниверситете. Общественная организация «Родник» организует однодневную выездную экскурсию на лагуну Буссе.

Работать со школьниками в течение сессии будут опытные педагоги и учёные, в том числе два кандидата наук.

– Кроме того, в текущем году мы выиграли грант компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», в рамках которого параллельно со школой «Зелёный остров» будет работать класс «Экологическая журналистика». Сейчас для него приобретается медийное оборудование, но уже в ходе текущей сессии ребята смогут опробовать дисциплины, которые войдут в журналистскую образовательную программу – такие как «Работа с сайтом», «SMM-журналистика», «Мультипликация», – добавила Н. Сапожникова.

Уже в первый день ученики прослушали лекцию о соцсетях от журналистки Анастасии Семененко. А на другом учебном занятии сахалинский детский писатель Елена Намаконова и режиссёр Владимир Ижендеев представили культурно-познавательный проект «Сказки над рекой».

Областная экологическая очно-заочная школа «Зелёный остров» работает на базе Областного центра внешкольной воспитательной работы и имеет историю длиной в четверть века. Здесь по двухлетней программе естественнонаучного направления обучаются школьники – победители школьных, городских и районных олимпиад по экологии и биологии, а также активисты различных профильных объединений, секций, клубов. Основную часть заданий ученики выполняют задания в дистанционном режиме, а два раза в год съезжаются на очные сессии в областной центр.

Школа является одной из составных частей программы непрерывного экологического дополнительного образования и воспитания школьников, рассчитанной на тех, кто проявляет интерес к биологическим наукам и природоохранной деятельности.