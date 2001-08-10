Спортсмены «Кристалла» познакомились с работой кинологов

В спортивной школе «Кристалл» прошло необычное мероприятие. Сотрудники кинологической службы УМВД России по Сахалинской области провели для юных спортсменов лекционное занятие на тему «Кинологическая служба в борьбе с терроризмом». Участниками мероприятия стали более 40 воспитанников «Кристалла».

Знакомство с ребятами начал инспектор-кинолог Дамир Нафиков, который рассказал о важности соблюдения правил антитеррористической безопасности, умении проявлять осторожность в отношении бесхозных вещей и осмотрительности во время прогулок в людных местах.

После вступительной лекции началась самая долгожданная часть мероприятия для детей. Кинологи вместе со своими четвероногими друзьями провели показательные выступления.

– Сегодня здесь с нами немецкая овчарка по кличке Невеста и бельгийская овчарка Грэм. Черная немецкая овчарка много раз служила в различных горячих точках, собака подготовлена для поиска взрывных устройств и оружия. Бельгийская овчарка специализируется на поиске запрещенных веществ и предметов, – представил кинолог своих младших коллег.

Первой свое мастерство ребятам продемонстрировала подопечная инспектора-кинолога Анатолия Богинского по кличке Невеста. Деревянные ящики имитировали сумки, в одной из которых находилось оружие. Несмотря на скопление детей, немецкая овчарка дважды справилась с заданием, и нашла пистолет, спрятанный в одном из ящиков. Затем свой уровень подготовки спортсменам показали кинолог Дамир Нафиков и его бельгийская овчарка Грэм.

Кинологи со своими четвероногими коллегами тренируются и отрабатывают навыки на имитаторах взрывчатых веществ практически ежедневно. За правильно выполненные задания специалисты кинологической службы (и по совместительству хозяева собак) поощряют своих подопечных вкусностями или игрой.

– В обычных условиях при поиске взрывчатых веществ или обнаружении опасных предметов, собаки работают в изоляции от других людей. Сегодня они видят детей, и понимают, что присутствует элемент шоу. Поэтому ведут себя более эмоционально, чем на работе, – объяснил специалист.

В заключение мероприятия дети не упустили возможность погладить четвероногих гостей, и сфотографировались на память.

Основная цель подобных мероприятий – знакомство детей с кинологической службой и профилактика антитеррористической направленности среди подрастающего поколения. В спортшколе стараются несколько раз в год устраивать подобные ознакомительные занятия для воспитанников с участием специалистов региональной кинологической службы, и вчерашнее мероприятие было не последним.