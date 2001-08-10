На крупнейшем в области Солнцевском угольном разрезе заработали новейшие очистные сооружения

После модернизации мощность очистных сооружений выросла в 2,5 раза. Благодаря многоступенчатой системе стоки теперь очищаются практически до уровня питьевой воды и безвредны для экологии. В запуске современного комплекса принял участие губернатор Валерий Лимаренко, который сегодня находится с рабочей поездкой в Углегорском районе.

– Мы видим прекрасный пример того, как можно сочетать развитие производства с бережным отношением к окружающей среде. Ввод новых очистных сооружений – большое событие для Углегорского района. Поскольку улучшение экологической обстановки напрямую влияет на качество жизни и здоровье людей, – сказал Валерий Лимаренко.

Общая площадь комплекса – 1120 квадратных метров. В него входят 2 ангара, где смонтировано современное оборудование.

Принцип работы станции многоступенчатый. В качестве фильтрующих материалов используют песок и гранодиарит, которые обладают абсорбирующими свойствами. На завершающем этапе воду обеззараживают ультрафиолетом.

– Наши производственные мощности постоянно растут. Поэтому расширение возможностей очистных сооружений было лишь вопросом времени. Раньше через них могло проходить 100 кубометров жидкости в час. Теперь этот показатель вырос до 250, – отметил Олег Мисевра, председатель совета директоров ООО «Восточная горнорудная компания».

Угольный разрез представляет из себя замкнутую систему, в которой вся вода собирается в специальном отстойнике. Затем жидкость проходит через очистные сооружения и только после этого попадает в окружающую среду. Такой подход позволяет не наносить вреда природе и человеку.

Отметим, на строительство объекта «Восточная горнорудная компания» направила 90 миллионов рублей.